В Ленинском округе волонтеров обучили работе в дни голосования

В Ленинском городском округе 15 сентября на базе МБУ по работе с молодежью «Энергия» волонтерский корпус провел инструктаж для добровольцев, которые будут работать на участковых избирательных комиссиях в дни голосования. Участникам рассказали о задачах волонтеров и алгоритмах помощи гражданам на избирательных участках.

Начальник отдела по развитию добровольчества и волонтерства МБУ по работе с молодежью «Энергия», координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском округе Полина Романовская рассказала, что добровольцы разобрали правила общения с гражданами, навигации и сопровождения людей, которым нужна дополнительная поддержка. Отдельное внимание уделили взаимодействию с участковыми комиссиями.

В программу вошли вопросы помощи маломобильным людям, пожилым гражданам, людям с инвалидностью и родителям с детскими колясками. Волонтеры не участвуют в процедуре голосования, не работают с бюллетенями и не заходят в кабины. Их задача — помочь посетителям сориентироваться на площадке и при необходимости оказать организационную поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.