В Ленинском округе ветеран СВО проводит занятия по БПЛА

Член Ассоциации ветеранов СВО Ленинского городского округа Анатолий Катков сотрудничает с Центром социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Совместно с инструктором БПЛА, жителем Раменского округа Вячеславом Нестеровым, он организовал занятия по управлению дронами на симуляторе. Инициативу одобрило руководство центра.

«Я сам проходил здесь реабилитацию. Сейчас выписан, но душа остается здесь, поэтому мы с коллегой приезжаем на общественных началах. В 2025 году я прошел обучение по программе «Оператор FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов коптерного типа» и хотел поделиться опытом с другими бойцами. Это возможность попробовать себя в новом деле: как минимум — расширить кругозор, как максимум — получить специальность. Ранения временны, а навыки остаются. Важно, чтобы человек приобрел для себя что-то ценное», — поделился Анатолий Катков.

Программу подготовки представили во время рабочего визита в центр председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и заместителя министра социального развития региона Евгения Ермилова. Гостям показали формат занятий и продемонстрировали работу симулятора.

«Оснащение комплекса на самом высоком уровне: за три года сюда поступило 100 профильных медицинских аппаратов. Это позволяет применять разные методики восстановления. Важно, что пациенты могут жить и лечиться вместе с родными. Поддержка близких творит чудеса — один из пациентов приехал практически парализованным, а сегодня уже ходит самостоятельно», — отметил Игорь Брынцалов.

В администрации добавили, что центр «Ясенки» остается одной из ключевых площадок Подмосковья по восстановлению участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.