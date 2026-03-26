В Ленинском округе утвержден адресный перечень пешеходных зон для благоустройства

Весной и летом 2026 года в Ленинском городском округе стартуют масштабные работы по обновлению пешеходных зон. Адресный перечень из 38 объектов уже утвержден министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Благоустройство пешеходных зон будет проводиться комплексно и состоять из нескольких ключевых этапов: установки бордюров, формирования и укрепления щебеночного основания, укладки долговечного асфальтового покрытия и восстановления газонов. Это обеспечит долговечность и качество обновленной инфраструктуры», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что работы охватят ключевые населенные пункты муниципалитета. В городе Видное обновят пешеходные коммуникации на улице Гаевского: от домов № 4, № 8, № 11, № 12, № 16 и № 18 до детского сада № 3 «Теремок», а также от домов № 16Б и № 28 до здания № 4 ВХТЛ. На Жуковском проезде благоустроят шесть участков от дома № 11 в сторону школы № 7 и парка «Сосенки», а также маршруты от домов № 5А и № 7 до школы № 7. По улице Советской работы пройдут от дома № 20 до «Русской школы» и школы № 5, на проспекте Ленинского Комсомола — от дома № 15 корпус 2 до Видновской гимназии, а в Петровском проезде — от дома № 22 до Учебного центра. В поселке Развилка будет обновлено пять пешеходных зон от домов № 4А, № 5А, № 6А и № 7А до сквера «Город Детства», а также два участка от дома № 22 до детского сада № 21 «Сказка». В поселке Володарского работы затронут маршруты от дома № 32 на улице Зеленой и от дома № 10 на улице Текстильной до детского сада № 16 «Машенька».

Отдельным пунктом программы станет реализация губернаторского проекта Андрея Воробьева: на восьми участках, где плиточное покрытие пришло в негодность, будет уложен новый качественный асфальт. В их числе — пешеходные зоны в рабочем поселке Лопатино на Солнечном бульваре от дома № 2 до Лопатинской школы, в поселке Горки Ленинские на Новом шоссе от дома № 78 до дома № 80, в городе Видное на улице Фокина от дома № 2 до детского сада «Золотой ключик», в поселке Развилка у дома 6А, в поселке совхоза имени Ленина у дома 1 с. 1, а также в поселке Володарского — от дома № 25 корпус 1 на улице Центральной до Володарской школы и до остановки общественного транспорта.

Программа направлена на создание комфортных и безопасных маршрутов, связывающих жилые дома с социальными объектами — школами, детскими садами и парками.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.