В Ленинском округе усилят контроль за качеством сбросов в реку Гвоздянка

В Ленинском городском округе по поручению главы муниципалитета Станислава Каторова было проведено выездное мероприятие заместителем главы округа Викторией Морозовой совместно со специалистами ресурсоснабжающих организаций, отделов ЖКХ и защиты окружающей среды, а также представителями территориального отдела администрации, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Целью данного выезда являлась оценка состояния реки Гвоздянки и выявление фактов загрязнения водного объекта.

«По результатам мероприятия в адрес руководства предприятия было дано поручение усилить контроль за качеством сбросов, поступающих в реку Гвоздянка, и не допускать возникновения аварийных ситуаций на объекте», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Виктории Морозовой.

В пресс-службе добавили, что в рамках выездного мероприятия участники также посетили крупнейшие частные очистные сооружения Ленинского округа в поселке городского типа Боброво. В ходе визита были изучены документы о количестве сбросов для выявления превышений установленных норм, которые были представлены руководством объекта, а также проведен осмотр территории, где ведутся работы по модернизации очистных сооружений.

«Вопросы загрязнения водоемов и прудов становятся все более актуальными в связи с экологической обстановкой. Очистка воды в водоемах и прудах от нежелательных загрязнений играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и сохранении здоровья людей», — добавила Виктория Морозова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.