В Ленинском округе усилят безопасность на ж/д объектах

В Ленинском округе обсудили меры по снижению травматизма на железнодорожной инфраструктуре и модернизацию объектов. Рабочее совещание провели глава округа Станислав Каторов и руководство депо «Домодедово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие заместители главы округа, руководители профильных управлений администрации, представители моторвагонного депо «Домодедово», Жилевской дистанции пути, АО «ЦППК», а также застройщика «Территория комфорта». Участники обсудили производственную деятельность депо, вопросы технического обслуживания и ремонта электропоездов и меры по предупреждению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Безопасность жителей — наш главный приоритет. Сотрудничество с железнодорожными службами и застройщиками позволяет нам совместно решать задачи по модернизации инфраструктуры, повышению уровня безопасности и комфорта пассажиров. Особое внимание уделяем организации безопасных подходов к станциям и внедрению систем видеонаблюдения», — отметил Станислав Каторов.

В рамках визита делегация посетила производственные цеха депо и совершила поездку в электропоезде, чтобы оценить условия перевозки пассажиров. Депо «Домодедово» — структурное подразделение Московской дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД». Предприятие ежедневно выпускает на линию 35 составов, выполняющих 151 рейс пригородного сообщения.

На платформе Булатниково представители застройщика представили планы по благоустройству пешеходного маршрута от жилого комплекса «1-й Южный» к станции. В 2026 году администрация округа планирует установить четыре камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион» для усиления контроля на железнодорожных объектах и прилегающих территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.