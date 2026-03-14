В Ленинском округе участники СВО и их семьи посетили ведущее фармацевтическое предприятие

В Ленинском городском округе продолжается реализация губернаторского проекта «Промышленный туризм». В рамках очередной экскурсии участники специальной военной операции и их семьи посетили одно из ведущих предприятий фармацевтического рынка — АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС». Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Такие экскурсии важны не только с познавательной точки зрения. Они показывают нашим защитникам и их семьям, как сегодня работает реальный сектор экономики, какие современные технологии внедряются на российских предприятиях. Особенно ценно, что руководство компании „ЕВРОСЕРВИС“ не остается в стороне и активно поддерживает участников СВО», — приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского округа Марины Садр Амели.

Сообщается, что в ходе визита участники ознакомились с производственными процессами компании, осмотрели рабочие помещения, узнали об истории предприятия, его текущей деятельности и перспективах развития. Особый интерес вызвали особенности организации рабочих процессов и современные технологии, применяемые в работе.

В пресс-службе добавили, что в завершение экскурсии от Союза офицеров запаса руководство предприятия было награждено медалью «За содействие СВО» — за вклад в поддержку участников специальной военной операции.

Сегодня АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтингах ведущих лидеров фармацевтического рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.