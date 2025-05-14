В Ленинском округе убрали незаконный шиномонтаж, замаскированный под автобус

В поселке Боброво Ленинского городского округа сотрудники администрации муниципалитета совместно с правоохранителями эвакуировали из жилого микрорайона объект незаконного предпринимательства, который нарушители оборудовали в сломанном автобусе, припаркованном с нарушением правил. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжаем ликвидацию незаконных коммерческих объектов на территории Ленинского округа. Конкретно этот автобус, в котором оказывались услуги по шиномонтажу без оформления необходимых документов, нелегально находился на муниципальной земле в течение длительного времени. Кроме того, его внешний вид и состояние прилегающей территории не соответствовало никаким нормативам, что вызывало справедливое нарекание местных жителей», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Сотрудники администрации неоднократно обращались к собственнику данного объекта с требованием его убрать, но те не реагировали на предписания. На своевременное уведомление о предстоящем демонтаже владельцы также не отреагировали. За счет средств местного бюджета автобус был эвакуирован на штрафстоянку, где будет находиться до тех пор, пока собственники не возместят расходы на демонтаж и вывоз транспортного средства.

Ранее глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что всего на этот год запланировали снести на территории округа 100 объектов, из них еще 14 предстоит демонтировать на муниципальной земле, на частной — 55. Их демонтаж будут производить по решению суда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.