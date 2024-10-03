В Ленинском округе центр профподготовки отметил 67-летие

На территории центра профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова Главного Управления Министерства внутренних дел России по Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 67-летию со дня его основания. Учреждение в нашем муниципалитете работает с 1965 года, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Самое главное достижение, которым гордится центр — это люди. Наши герои, это те сотрудники, которые, не пожалев своих жизней защитили конституционные права и интересы государства. Вся история центра неразрывно связана с историей нашего муниципалитета. Учреждение профессиональной подготовки успешно выпускает слушателей, способных выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел», — обратился со словами в ходе мероприятия и. о. заместителя главы городского округа Михаил Рассказов.

В пресс-службе рассказали, что на сегодняшний день в центре профессиональной подготовки обучается около 700 молодых сотрудников полиции. Здесь не только дают знания и навыки, но и формируют гражданскую позицию, патриотизм, ответственность и трудолюбие. В торжественной обстановке лучшим специалистам центра за многолетний добросовестный труд и высокие показатели были вручены благодарственные письма, почетные грамоты от главы Ленинского округа и Совета депутатов. Почетные гости почтили минутой молчания память о погибших сотрудниках органов внутренних дел и возложили цветы к мемориалу памяти. Также на территории центра в этот день состоялось открытие экспозиции, посвященной СВО, где размещена различная боевая атрибутика.

«Многие выпускники центра являются примером преданного служения своей стране. Из стен нашего учреждения вышли генералы и Герои России. Нам есть на кого ровняться», — добавил начальник центра профессиональной подготовки Алексей Кузьмин.

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