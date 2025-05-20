В Ленинском округе торжественно вручили паспорта РФ семи юным гражданам

В Центральной библиотеке состоялась торжественная церемония вручения паспортов РФ 14-летним гражданам. Глава Ленинского округа Станислав Каторов лично вручил первые паспорта семерым юношам и девушкам. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Этот день знаменует собой важный этап в жизни каждого из вас. Получение паспорта гражданина Российской Федерации — это не только новые возможности и права, но и большая ответственность. Ответственность быть достойными гражданами своей страны, соблюдать законы, уважать историю и традиции. Получайте образование, развивайте свои таланты, стремитесь к новым знаниям и достижениям. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели. Будьте активными, неравнодушными гражданами и вносите свой вклад в развитие Ленинского округа и всей России», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На торжественном мероприятии присутствовали родители юных граждан, для которых вручение паспортов их детям стало важным и запоминающимся моментом. Помимо удостоверений личности, подростки получили памятные подарки от администрации муниципалитета.

«Это очень знаменательное событие для меня, ведь я получил свой первый официальный документ. Теперь у меня появится больше возможностей, чтобы подготовиться ко взрослой жизни. В будущем я планирую стать программистом, так как эта профессия очень востребована в современном мире. Кроме того, существует множество курсов по программированию, в которых я хотел бы попробовать свои силы», — поделился ученик Видновской гимназии Дмитрий Донсков.

Подобные мероприятия проводятся в округе ежемесячно. Каждый подросток, достигший 14 лет и получающий свой первый паспорт, может стать участником церемонии. Для оформления документов необходимо обратиться в любой из четырех многофункциональных центров Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.