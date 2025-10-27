В Ленинском округе стартует празднование Дня народного единства

С 1 по 9 ноября 2025 года в подмосковном Ленинском городском округе состоится программа мероприятий, посвященных Дню народного единства. В течение девяти дней в разных населенных пунктах муниципалитета пройдут порядка 45 праздничных событий. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«День народного единства символизирует сплоченность нашего общества, стремление к сохранению духовных ценностей и уважению к историческому наследию нашей великой страны. Это особенно актуально сегодня, когда жители Подмосковья и все россияне, независимо от национальности, политических или религиозных взглядов, объединяются для защиты интересов нашей общей Родины. Наша сила в единстве!», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Основные торжества запланированы на 4 ноября в городе Видное, поселках Боброво, Молоково, Володарского, Битца и поселке городского типа Мисайлово. Программа включает концерты, викторины, мастер-классы, интерактивные игры и тематические беседы. Особенностью праздника станет проведение мероприятия во Дворце культуры «Видное», где гости смогут ознакомиться с уникальной этнографической экспозицией, и где национальные общины представят традиционные костюмы, предметы быта и ритуальные атрибуты.

В рамках празднования будет организован сбор помощи для участников СВО. На площадках установят пункты приема гуманитарных грузов и разместят QR-коды для сбора средств на приобретение необходимого оборудования для бойцов. Праздничная программа доступна для бесплатного посещения зрителями всех возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.