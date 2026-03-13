В Ленинском округе стартует благотворительная акция «Монетка»

В деревне Дроздово Ленинского городского округа расположен уникальный памятник-часовня, установленный в 1912 году — ровно через столетие после победы в Отечественной войне 1812 года. В текущем году начинается его реставрация, призванная сохранить это историческое наследие для будущих поколений. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В рамках проекта „Живая память благодарных поколений“ мы запускаем благотворительную инициативу „Монетка“. Есть особенная история: сплав памятного креста уже включает советские монеты, добровольно пожертвованные детьми, взрослыми и ветеранами в прошлые годы. Эти люди посвятили свои жизни защите независимости и интересов нашей страны. Мы продолжаем эту традицию», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сообщается, что с 16 марта по 1 апреля каждый житель округа может внести личный вклад в восстановление памятника. Собранные монеты будут переплавлены, чтобы стать частью обновленного памятного креста — символа общей памяти и преемственности поколений. Принимаются монеты советских времен и монеты, вышедшие из оборота.

Пункты сбора монет: Общественная приемная «Единой России»: г. Видное, ул. Школьная, д. 17. Совет ветеранов: г. Видное, ул. Школьная, д. 70. Ассоциация ветеранов СВО: г. Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 6А. Образовательные учреждения округа. Территориальные отделы.

В пресс-службе добавили, что инициатива реализуется благодаря активному участию жителей деревни Дроздово и поселка Развилка, краеведов Ленинского округа, депутатского корпуса, общественных организаций, ветеранов Ассоциации ветеранов СВО и Общественной палаты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.