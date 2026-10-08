В Ленинском округе создадут интерактивный музей в детском саду «Теремок»

Дошкольное отделение «Теремок» Видновского художественно-технического лицея получило грант в 1 млн рублей на проект «Свет в окне — голос из прошлого». Средства направят на создание интерактивного народного музея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дошкольное отделение «Теремок» в Ленинском округе победило в конкурсе инициатив родительских сообществ. Его проводит Российское общество «Знание» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Проект «Свет в окне — голос из прошлого» получил грант в размере 1 млн рублей.

Более 40 семей поделятся историями своих героев. Проекции семейных фотографий позволят детям увидеть прадедов и услышать их голоса. На 3D-принтерах создадут точные копии наград и артефактов, которые дети смогут потрогать. Все приобретенное оборудование останется в детском саду для ежедневного использования.

«Историческая память живет не в учебниках, а в семейных альбомах, в дрожащем голосе бабушки и в старых фотографиях, где молодые прадеды смотрят на нас с надеждой. Наша задача — вернуть эту историю в стены детского сада, сделать ее живой и осязаемой для детей», — отметила директор Видновского художественно-технического лицея Елена Камьянова.

Автор проекта — инструктор по физической культуре образовательного комплекса Наталья Рябчикова. Инициативу поддержали педагоги и родители: Евгений Корнаухов, Виталия Луковникова, Татьяна Илюхина, Елена Муравьева, Галина Барышева и Полина Хомутинина. Над проектом также работали добровольцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.