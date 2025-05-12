В Ленинском округе состоялось открытие набережной Малого Тарычевского пруда

В Ленинском городском округе состоялось торжественное открытие новой зоны отдыха на набережной Малого Тарычевского пруда. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы и собрало множество жителей округа. Церемонию открытия провел глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщили в его пресс-службе.

«К знаменательной дате — 80-летию Победы — стремились закончить работы по благоустройству Малого Тарычевского пруда в жилом комплексе „Зеленые Аллеи“. С компанией „Брусника“ и при поддержке жителей, нам удалось реализовать задуманное. Мы постарались учесть все потребности: зоны для игр, уединенные уголки для релаксации, пространство для организации событий и фуд-корт. Территория вокруг пруда разделена на три зоны с разным оформлением ландшафта. У входа со стороны бульвара Зелёные Аллеи обустроена эффектная входная группа, вдоль береговой линии проложена сеть пешеходных дорожек, и возведен каскадный амфитеатр для проведения праздничных мероприятий», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В мероприятии также приняли участие представители депутатского корпуса, застройщика, а также жители округа. Праздничная программа началась с выступления духового оркестра. В рамках патриотической акции каждый желающий получил символ памяти и уважения к подвигу героев — георгиевскую ленточку. После официальной части гостей ждала разнообразная развлекательная программа. Для всех присутствующих работала полевая кухня. На территории новой зоны отдыха также работал фуд-корт с блюдами местной кухни. Особую атмосферу празднику придала выставка работ воспитанников детской школы искусств, где были представлены патриотические произведения юных художников.

«Уверен, что обновленный Малый Тарычевский пруд станет любимым местом отдыха для многих поколений жителей „Зеленых Аллей“ и настоящим украшением всего округа», — добавил Станислав Каторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.