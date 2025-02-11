В рамках акции «Доброе дело — нашим защитникам» на территории кинотеатра «Искра» был проведен сбор гуманитарной помощи бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Участниками акции стали представители администрации муниципалитета и депутатского корпуса, а также активная молодежь, которые собрали порядка 300 кг гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Для нас очень важно, что представители депутатского корпуса приняли участие в этой акции, ведь специальная военная операция никого не оставляет равнодушными. Мы делаем общее дело, все стараются оказать максимальную поддержку и содействие тем людям, которые сейчас находятся за ленточкой. Хоть и наша помощь может показаться незначительной, она все же вносит важный вклад», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по работе с молодежью администрации Ленинского городского округа Ильи Сенчурова.

В пресс-службе рассказали, что в организации приема и сортировки гуманитарного груза участвовали активисты местного движения «Волонтеры Подмосковья» и Молодой Гвардии Единой России. В процессе сбора помощи были собраны различные товары, включая продукты питания, средства гигиены, тёплую одежду, окопные свечи и многое другое. Вся собранная гуманитарная помощь отправится на распределительный склад, откуда централизованно со всей Московской области будет направлена в новые регионы и вышеперечисленные области.

Проект «Доброе дело — нашим защитникам» был инициирован Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Данная акция осуществляется на постоянной основе во всех муниципалитетах региона.