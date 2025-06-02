В Ленинском округе школьники посетили фабрику трикотажных изделий

В преддверии Дня защиты детей девятиклассники Видновской школы № 7 посетили с ознакомительной экскурсией фабрику трикотажных изделий и текстиля нового поколения ООО группы компаний «РУСКИН», которая является одним из ведущих предприятий Ленинского округа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Мероприятие состоялось по инициативе местного отделения партии «Единая Россия».

«Дети — это наше будущее, и мы стремимся передать новому поколению накопленный опыт и знания. Трикотажная сфера, как часть легкой промышленности, нуждается в молодых кадрах. Сегодня меня приятно удивили дисциплина и организованность ребят. Отдельная благодарность классному руководителю за инициативу проведения экскурсии, благодаря которой ученики смогли познакомиться с нашим производством. Мы будем рады, если кто-то из ребят захочет связать свою жизнь с нашей фабрикой. В летний период мы открываем набор молодых специалистов, где предоставляем практику. С 14 лет, с некоторыми ограничениями, можно получить у нас новую специальность. Возможно, это станет для них интересным и определит их дальнейший профессиональный путь», — сказал основатель и генеральный директор фабрики Маргарита Давлетшина.

Школьники смогли ознакомиться с современным оборудованием и производственными процессами, а также узнать о создании высококачественной продукции.

Предприятие подготовило для учеников памятные подарки. В экскурсии также приняли участие дети из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Сегодня мы посетили трикотажную фабрику. Меня впечатлили масштабы производства и количество людей, которые сотрудничают с фабрикой. Было интересно примерить одежду, она оказалась очень качественной. Очень здорово, когда все аккуратно и организованно», — поделилась впечатлениями одна из участниц экскурсии.

В завершение мероприятия депутат Совета депутатов Ленинского округа Максим Арапов вручил благодарственные письма генеральному директору предприятия и всему коллективу фабрики за вклад в развитие местной промышленности и поддержку образовательных инициатив.

Предприятие уже 14 лет занимается трикотажным производством. Начав с небольших ручных вязальных станков, компания выросла до масштабного цеха с профессиональным оборудованием, насчитывающего 18 станков. Помимо трикотажных изделий, компания также производит корпоративный мерч.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.