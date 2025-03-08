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В Ленинском округе с 8 Марта поздравили сотрудниц правоохранительных органов

Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в городе Видное, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

«Ваш профессионализм и преданность служебному долгу вызывают искреннее восхищение. Вы не просто выполняете свои обязанности наравне с мужчинами — зачастую вы проявляете еще большую ответственность и усердие в работе», — поздравил всех присутствующих женщин глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В ходе мероприятия порядка 30 женщин были отмечены почетными знаками, благодарностями, грамотами и подарками за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, успешное выполнение задач повышенной сложности.

«Выполнение сложных задач и достижение профессиональных успехов не мешают вам, сохраняя женское обаяние, оставаться прекрасными хозяйками, заботливыми женами и матерями», — добавил начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Астахов.

Главным подарком для них стали выступления групп «Балаган Лимитед», «Белый орел» и певицы Елены Терлеевой. Местные творческие коллективы также подготовили праздничные номера.

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником

Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.

Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.