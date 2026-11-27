Совместные рейды с сотрудниками министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проходят в Ленинском округе, особенно в непогоду и при снегопадах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе регулярно проводят совместные рейды с сотрудниками министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Проверки проходят в том числе в период непогоды, особенно при снегопадах.

Адрес, указанный в обращении, — деревня Сапроново, Северный квартал, дом № 1 — включат в маршрут мобильного комплекса министерства.

Мобильные комплексы ведомства фиксируют нарушения, включая неправильную парковку на дворовых проездах. Если нарушение по указанному адресу подтвердится, транспортное средство эвакуируют.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.