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В Ленинском округе проверяют законность отсыпки дороги в лесу

Сотрудники администрации Ленинского округа и Подольского лесничества проверяют отсыпку дороги на землях государственного лесного фонда в Видном после жалобы на вырубку деревьев и строительство в лесопарковой зоне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неустановленные лица начали отсыпать дорогу рядом с народной тропой на территории государственного лесного фонда. Сотрудники администрации Ленинского городского округа совместно с Подольским лесничеством проводят проверку для выявления нарушений.

Сотрудники лесничества составили акт осмотра, эксперты провели оценку ущерба. После определения его суммы документы передадут в УМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного ведения строительных работ на землях лесного фонда.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.