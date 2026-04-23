В Ленинском округе проверили технику для парков к лету

Смотр техники и оборудования к летнему сезону прошел в Центральном парке Видного Ленинского округа. Специалисты оценили готовность персонала и состояние парковых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проверка состоялась в Центральном парке города Видное. Комиссия оценила готовность более 12 единиц крупногабаритной техники. В содержании парков будут задействованы более 40 штатных сотрудников.

«Для выполнения летних работ подготовлено более 12 единиц крупногабаритной техники, включая универсальные тракторы, переоборудованные под летний режим, мини-погрузчики и новые газели. Также будет задействовано свыше 80 единиц малой механизации», — рассказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

В обслуживании округа находятся около восьми парковых территорий общей площадью более 350 гектаров. При подготовке к сезону особое внимание уделили экологичным решениям: расширяется использование электрического оборудования с пониженным уровнем шума. Вся техника прошла проверку и готова к работе, персонал обеспечен инвентарем и униформой.

В 2026 году в округе планируют продолжить развитие общественных пространств. Намечено благоустройство Коробовского лесопарка, обновление сквера «Сосенки» площадью около 0,5 гектара и первый этап модернизации Тимоховского парка площадью 8,6 гектара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.