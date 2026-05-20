В Ленинском округе проверили благоустройство Коробовского лесопарка

Станислав Каторов совместно с коллегами осмотрел территорию одного из крупнейших лесопарков Подмосковья и оценил текущее состояние объекта. Сейчас на площадке устраивают временные подъездные пути из бетонных плит, монтируют сваи под пешеходные настилы и готовят основания для будущих дорожек. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

«Благоустройство Коробовского лесопарка — один из ключевых проектов для нашего округа. Наша задача — гармонично совместить бережное отношение к природе с созданием современной инфраструктуры. В результате жители получат новый, качественный уровень отдыха, а лесопарк станет не только любимым местом для прогулок, но и важной социальной площадкой, объединяющей жителей всего округа», — отметил Станислав Каторов.

После завершения проекта в лесопарке появятся современные входные группы, велопарковки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также экотропы с деревянными настилами. Для обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.