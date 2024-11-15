В Ленинском округе провели встречу со льготной категорией граждан

В Ленинском городском округе в центре социального обслуживания состоялась встреча родителей с представителями областных и муниципальных структур, где порядка 30 человек смогли задать интересующие их вопросы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Необходимость создания спецклассов в школах и центров социально-бытовой адаптации, социальные меры поддержки, расширение возможностей санаторно-курортной реабилитации и многое другое смогли обсудить на встрече.

«На встречу пришли родители детей-инвалидов, многодетные мамы, молодые мамы, у которых накопились самые разные нерешенные проблемы. Прежде всего, мамы детей-инвалидов обращались с просьбой помочь с обеспечением тьюторами, логопедами и психологам», — рассказала Председатель Ленинской местной организации Всероссийское Общество Инвалидов Наталья Рящина.

В пресс-службе добавили, что на встрече присутствовали советник министра социального развития Московской области Елена Лебедева, заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, директор ГБУС МО КЦСОР «Домодедовский» Татьяна Тихонова, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ МО ВРКБ Валентина Барило, представитель клиентского отдела «Ленинский» филиала № 8 отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области Татьяна Назарова, заместитель начальника Управления образования администрации Елена Ретюнская, начальник Управления социальной защиты населения Ленинского округа Андрей Миков и Председатель Ленинской местной организации Всероссийское Общество Инвалидов Наталья Рящина.

«Такие встречи помогают найти правильное решение или хотя бы путь к этому. Во время встречи у некоторых родителей взяли номера телефонов для дальнейшей связи и возможной помощи в решении проблем. Такие диалоги просто необходимы», — дополнила Наталья Рящина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.