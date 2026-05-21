В Ленинском округе провели слет школа безопасности для школьников

Туристский слет «Школа безопасности» прошел 19–20 мая на турбазе в Григорчиково Ленинского округа. В соревнованиях участвовали команды девяти школ муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» объединил школьников на традиционном туристском слете. Ребята отрабатывали навыки организации быта в походных условиях, ориентирования и командного взаимодействия.

«Важнейший навык, который формируют учащиеся, — организация быта в походных условиях. Возраст в туризме не имеет значения. Главное — подготовка, знание техники и умение ориентироваться на местности. Победители муниципального этапа представят округ на региональных соревнованиях», — отметила директор Центра детского творчества «Импульс» Анна Соловьева.

В течение двух дней участники преодолевали «болото», проходили полосу препятствий, вязали туристские узлы и оказывали первую помощь «пострадавшим». Также школьники выполняли задания по ориентированию с использованием карты и компаса и проходили проверку теоретических знаний по основам безопасности и правилам дорожного движения. Испытания были как командными, так и личными.

Победителем стала Видновская гимназия, второе место заняла Видновская школа № 7, бронзу получила команда Бутовской школы № 2. Слет проводится в округе более 30 лет и направлен на развитие навыков выживания, оказания первой помощи и работы в команде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.