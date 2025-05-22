В Ленинском округе провели рейд по выявлению незаконного сжигания мусора

В Ленинском городском округе провели выездную проверку на территории промзоны вблизи жилого комплекса «Май». Ее целью стало выявление и пресечение фактов несанкционированного сжигания отходов. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Мы получаем большое количество обращений от местных жителей по поводу загрязнения атмосферы продуктами горения. Вместе с активистами ЖК „Май“ и деревни Горки обследовали территорию, где могло происходить сжигание, однако в ходе рейда такие места не выявлены», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Мероприятие организовали сотрудники администрации муниципалитета при участии уполномоченного инспектора государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области.

Несмотря на то, что в ходе проведенного рейда не удалось выявить следы горения, работа по пресечению фактов несанкционированного сжигания отходов и недопущению загрязнения атмосферы, будет продолжена в дальнейшем.

«В приоритете для нас — благополучие жителей Ленинского округа, поэтому сделаем все возможное, чтобы привлечь нарушителей к ответственности», — подчеркнула Виктория Морозова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.