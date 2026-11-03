В Ленинском округе провели рейд по безопасности на железной дороге

На станции Расторгуево в Ленинском округе прошел очередной профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Такие акции проводят еженедельно, чтобы предупредить травматизм на железной дороге.

Участники рейда раздали пассажирам листовки и напомнили, что при переходе путей нужно быть внимательными, не пользоваться наушниками и не отвлекаться на гаджеты. Необходимо соблюдать сигналы и разметку, переходить пути только в установленных местах.

«Подобные акции мы проводим на постоянной основе, чтобы напомнить людям о простых, но жизненно важных правилах. Стараемся доносить информацию через социальные сети, газеты, видеоролики, проводим лекции в школах. В этом году вместе с ГИБДД выезжали в детский лагерь «Салют», где рассказывали подросткам о зацепинге», — рассказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

В пресс-службе администрации отметили, что, по результатам анализа несчастных случаев, основными причинами травматизма на железной дороге остаются невнимательность и пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.