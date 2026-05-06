В Ленинском округе провели плановую обработку парков от клещей

В Ленинском городском округе 5 мая была проведена плановая акарицидная обработка парковых территорий. В течение дня специалисты проводили обработку зон отдыха с целью снижения численности клещей и обеспечения безопасного и комфортного пребывания жителей и гостей округа. Работы охватили шесть муниципальных парков, общая площадь обработанных участков составила 49 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Обработка проводилась с использованием инсектоакарицидного средства „Альфатрин“. Важно отметить, что оно безвредно для человека и домашних животных, однако во время проведения работ не рекомендуется находиться в зоне обработки и вдыхать препарат. После завершения мероприятий также следует избегать контакта кожи с травой и не выгуливать питомцев в обработанных зонах в течение 5-24 часов. Основная цель работ — обеспечить безопасность для посетителей парков от клещей, которые являются переносчиками опаснейших инфекций для человека и домашних животных», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Акарицидная обработка затронула территории Центрального, Тимоховского и Расторгуевского парков, а также парков «Апаринки», «Высота» и микрорайона «Купелинка». В ходе работ были обработаны открытые участки, кустарники, деревья, газоны, заборы и другие элементы парковой инфраструктуры.

Акарицидная кампания проводится поэтапно. Второй этап обработки будет проведен в июле, а завершающий — в августе и сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.