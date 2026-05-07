В Шатуре фронтовые бригады поздравили ветеранов с Днем Победы

Праздничные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны прошли 6 мая в муниципальном округе Шатура. Артисты исполнили фронтовые песни и представили новую литературно-музыкальную композицию «Русский солдат», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня Победы во дворах, где живут ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, прозвучали песни военных лет. Фронтовые концертные бригады приехали к ним с музыкальными поздравлениями и словами благодарности за подвиг.

Артисты выступили по нескольким адресам. Концерты прошли во дворах Владимира Еремеевича Городисского и Дмитрия Ивановича Киселева, жительниц блокадного Ленинграда Людмилы Михайловны Сиуновой и Галины Григорьевны Бабкиной, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей Галины Демьяновны Перекатновой и Владимира Ильича Сикулина.

Впервые в этом году в программу включили литературно-музыкальную композицию «Русский солдат», посвященную мужеству и силе духа народа. По традиции каждое выступление завершалось песней «День Победы», которую вместе с артистами исполняли молодогвардейцы, участники специальной военной операции, ветераны и жители округа.

«Выступление ребят тронуло до глубины души. В жизни мне довелось пережить немало трудностей, но даже тогда я не плакала. А сегодня слезы сами навернулись на глаза. Спасибо за эту искреннюю и проникновенную встречу», — поделилась Галина Григорьевна Бабкина.

Она отметила, что концерт стал для нее особенно трогательным событием.

Всего в этом году в округе запланировано более десяти таких дворовых концертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.