В Шатуре ученики ДШИ провели концерт-сюрприз в торговом центре

Концерт-сюрприз прошел 6 мая в одном из торговых центров Шатуры: ученики Детской школы искусств имени Н. Н. Калинина исполнили песни военных лет, а кадеты раздали посетителям Георгиевские ленточки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для посетителей магазина неожиданно зазвучал баян и раздались детские голоса. Покупатели отвлеклись от дел и стали подходить ближе, чтобы послушать выступление. Хор исполнил три популярные песни на военную тематику, а позже к ребятам присоединились другие вокалисты, находившиеся в торговых рядах.

Зрители поддержали участников флешмоба и подпевали знакомые строки из песен «Смуглянка», «Катюша» и «День Победы». Выступление получилось зрелищным и трогательным.

«Отличный подарок горожанам получился от учеников и педагогов ДШИ накануне 9 Мая. Браво!» — делились впечатлениями посетители.

В этот же день ученики кадетских классов школы № 4 раздавали гостям торгового центра Георгиевские ленточки — символ воинской доблести, мужества и памяти, ставший главным атрибутом празднования Дня Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.