В Шатуре и Рошале открыли выставку о героях-земляках

Выставку «Герои Великой Победы» открыли 5 мая на бульваре Мира в Шатуре и у спортивно-культурного центра в Рошале. Экспозицию подготовили активисты молодежного парламента округа к 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставочных стендах в общественных пространствах двух городов разместили баннеры с фотографиями и ключевыми фактами биографий Героев Советского Союза — уроженцев округа. Всего подготовлен 31 плакат.

В Шатуре архивные фотографии представлены на бульваре Мира. В Рошале баннеры установили на площади у спортивно-культурного центра.

«Очень хотелось почтить память наших земляков — героев Великой Победы. Напомнить о людях, которые защищали наше Отечество в годы войны с немецкими захватчиками. Ведь в их честь названы улицы наших городов, их имена присвоены образовательным учреждениям округа», — отметили организаторы выставки.

