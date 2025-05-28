В Ленинском округе провели мероприятия по безопасности передвижения на самокатах

В Ленинском городском округе в преддверии летних каникул прошло профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности передвижения на велосипедах и самокатах. Сотрудники Госавтоинспекции округа совместно с частной компанией проката самокатов провели интерактивные занятия для учеников пяти школ муниципалитета на территории Автогородка в Центральном парке. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«В Московской области проводятся профилактические мероприятия «Внимание, дети». Эти меры нацелены на обеспечение безопасности детей в преддверии летних каникул, когда они больше времени проводят на улице, катаясь на велосипедах и самокатах. Мероприятие в Автогородке, организованное совместно с кикшеринговой компанией, предоставляющей услуги аренды электросамокатов в Ленинском округе, также направлено на повышение уровня безопасности наших детей. Все усилия направлены на то, чтобы обеспечить спокойствие и уверенность водителей и родителей за безопасность детей во время прогулок», — сказала инспектор группы пропаганды дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ирина Чекмарева.

В рамках мероприятия детям напомнили основные правила безопасного управления самокатами и велосипедами, объяснили, где разрешено и безопасно кататься, а также подчеркнули важность использования защитной экипировки.

Кроме того, были проведены конкурсы, в ходе которых ребята показали свои навыки владения самокатом. Победители и участники получили памятные сувениры и призы.

«Мне очень понравилось, как организовано это мероприятие. Интересная площадка. Все понятно рассказывают, и даже вручили призы», — поделился впечатлениями один из участников мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.