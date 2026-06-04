В Ленинском округе проведут около 100 мероприятий ко Дню России

Праздничная программа ко Дню России пройдет в Ленинском городском округе с 10 по 14 июня. Для жителей и гостей подготовили около 100 культурных, спортивных и краеведческих мероприятий, участие в которых примут не менее 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничные мероприятия стартуют 10 июня с концертно-игровых программ в поселках Битца и Измайлово. 11 июня концерт «Россия моя» пройдет в поселке совхоза им. Ленина. Основные события запланированы на 12 июня. В Центральном и Расторгуевском парках, а также в лесопарке «Высота» состоится общеобластное мероприятие «С Россией в сердце».

В Видном у кинотеатра «Искра» подготовили программу «Россия — Родина моя!» и турнир по нардам. Интерактивные и концертные площадки откроются в Мисайлово, Володарском, Молоково и Боброво. Во второй половине дня в ряде населенных пунктов покажут мультфильмы. Цикл мероприятий завершится 13 июня отчетным концертом в ДК «Видное» и 14 июня выступлением творческого объединения «ТарантасЪ» в Расторгуевском парке.

«День России традиционно объединяет всех жителей нашей страны. Этот год указом президента объявлен Годом единства народов России, поэтому важно уделить внимание смысловому наполнению мероприятий и воспитанию молодежи. Мы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу и сделали акцент на спортивном блоке», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

Для любителей спорта на стадионе «Металлург» пройдут ключевые соревнования. 12 июня в 10:00 состоится турнир округа по футболу, а 14 июня в 09:00 — состязания по регби. В округе также продолжается плановое благоустройство территорий, включая озеленение и высадку цветочных композиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.