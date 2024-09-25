В Ленинском округе прошло чествование сотрудников МФЦ

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня работника МФЦ Московской области прошло в центральном офисе многофункционального центра города Видное. К наградам главы Ленинского городского округа, Совета депутатов, областного МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи были представлены лучшие специалисты четырех офисов, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Количество услуг, предоставляемых МФЦ, ежегодно увеличивается. Нагрузка на специалистах в окнах приема большая, это ответственная работа с учетом непосредственного общения с жителями. Все больше услуг переходят в электронный вид, но не всегда у жителей (особенно пожилых) получается самостоятельно подать заявление и перечень необходимых документов, поэтому они также обращаются за помощью к консультантам в цифровые зоны РПГУ МФЦ. Выражаю благодарность сотрудникам за ваше терпение и трудолюбие, за ответственность и проделанную работу, вы большие молодцы. Ваши усилия и преданность делу не остаются незамеченными», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Анастасия Гайлиш.

В МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» работают 62 окна приема/выдачи документов, 35 цифровых зон доступа к порталу госуслуг. Штатная численность сотрудников составляет 283 человека. За 8 месяцев работы в 2024 году многофункциональными центрами Ленинского округа оказано 354080 услуг в окне, 98892 поданных через ЕПГУ/РПГУ. Специалистами колл-центра оказано 29033 консультации.

«На протяжении 11 лет, наши специалисты оказывают помощь гражданам в решении важных вопросов. Их востребованность среди жителей стабильно растет. Особая признательность своему коллективу за качественный, плодотворный труд, знания, терпение и стойкость. Все, как в большой дружной семье, которая делает одно дело — повышает качество предоставления услуг. И делает честно, на совесть, во благо людям», — добавил директор многофункционального центра Николай Бондаренко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.