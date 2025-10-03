В Ленинском округе прошло чествование педагогов в преддверии Дня учителя

В преддверии Дня учителя в детской школе искусств города Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию педагогов Ленинского городского округа. Более 40 учителей получили награды за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Профессия учителя — одна из самых многогранных. Ваша работа ежедневно требует огромной самоотдачи, чуткости и внимания. Вы готовите стобалльников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, выпускников — медалистов, в каждом ребенке видите таланты и помогаете им раскрыться. Сердечно поздравляю каждого и желаю больших успехов в вашем сложном и таком значимом труде. С наступающим профессиональным праздником, дорогие учителя», — обратился в ходе мероприятия ко всем присутствующим Станислав Каторов.

Он подчеркнул, что почти 2000 преподавателей работают в Ленинском округе, среди которых 75 — молодые специалисты, приступившие к работе с начала года. В 18 образовательных учреждениях муниципалитета обучаются свыше 45 тысяч учеников. В текущем году 11 учащихся получили максимальные баллы на Едином государственном экзамене, а 164 выпускника были награждены медалями «За особые успехи в учении». Педагоги, ставшие победителями федерального конкурса лучших учителей в 2025 году, вошли в список ста лучших учителей Подмосковья: Ирина Вячеславовна Шуйская, Эльмира Фаридовна Сабирова, Евгения Алексеевна Клейкина.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным местными творческими коллективами для педагогов округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.