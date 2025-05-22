В Ленинском округе прошла выездная администрация

Очередная встреча с жителями в формате «выездной администрации» состоялась на территории образовательного центра «Успех» в рабочем поселке Дрожжино, которую провели заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин совместно с другими заместителями, руководителями профильных управлений администрации, представителями депутатского корпуса, Общественной палаты, нотариуса, а также представителями МЧС и полиции. На выездном мероприятии присутствовали более 60 местных жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благодарим наших жителей за то, что они поднимают настолько важные вопросы, которые, честно говоря, нельзя почувствовать через обычные бумаги. Именно в таких личных встречах, в формате общения, как говорится «глава в глаза», работа выездной администрации оказывается наиболее результативной. Совместно с коллегами мы стараемся давать максимально развернутые ответы на все вопросы, по мере возможности», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Во время личного общения с жителями был поднят ряд тем, включая вопросы экологии, жилищно-коммунального хозяйства, образования и многое другое. Особое внимание было уделено благоустройству дворовых территорий, ремонт внутриквартальных дорог, содержание детских и спортивных площадок, а также организации отстоя автобусов и транспортная доступность.

«Хочу выразить благодарность администрации муниципалитета за их открытость к общению с населением. Они стараются найти решения для важных проблем, и за это им огромное спасибо», — добавил житель Ленинского городского округа Алан Гзогзаев.

Все озвученные вопросы традиционно приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.