В Ленинском округе прошла патриотическая акция, посвященная воссоединению с Крымом

Мероприятия, приуроченные к 11-й годовщине вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, состоялись в Ленинском округе. На площади возле кинотеатра «Искра» в Видном развернули 25-метровый российский триколор, а местные артисты исполнили патриотические композиции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Школьники, волонтеры, активисты молодежных организаций в Видном развернули полотно цветов государственного флага протяженностью 25 метров и герб Крыма. Кроме того, на площади у «Искры» развевались триколоры и флаги в цветах Георгиевской ленты. Местные артисты и творческие коллективы исполнили песни о Родине», — рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Там добавили, что акции, приуроченные к годовщине воссоединения с Крымом, проходят в муниципалитете в течение всего дня. Утром 18 марта здесь состоялся патриотический автопробег: колонна в составе 20 машин проследовала по главным улицам Видного с флагами России и Подмосковья.

«Традиция праздновать это воссоединение, заложенная еще 11 лет назад, по сей день сохраняется по всей стране и никогда не будет забыта. Рад, что жители Ленинского округа подключаются к этим мероприятиям в единстве с жителями других регионов России. Очень приятно, что наша молодежь проявляет активное участие в подобных акциях — это важный фактор патриотического воспитания», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерия Черникова.

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