В Ленинском округе прошла акция, посвященная событиям в «Крокус Сити Холле»

В Ленинском городском округе Подмосковья неравнодушные жители, в числе которых добровольцы, активисты молодежных движений «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Подмосковья» и «Движение Первых», депутаты Совета депутатов и представители Общественной палаты, зажгли свечи в знак скорби по жертвам теракта в «Крокус сити холл» и возложили цветы. Об этом сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

«Мы зажгли свечи, почтив память погибших минутой молчания. Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить боль утраты тех, кто потерял своих близких в этом ужасном теракте. Наша сила — в единстве и поддержке друг друга. Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Ленинского округа, предпринимателям, добровольцам, медицинским работникам и спасателям за их неравнодушие и оказанную помощь», — отметил Станислав Каторов.

Как сообщили в пресс-службе, в памятном мероприятии на Аллее Славы приняли участие более ста человек — жители округа, добровольцы, депутаты, общественные деятели и другие. Участники выложили из свечей слова «Крокус. Помним» перед вечным огнем, выражая свою скорбь.

«Терроризм не имеет национальности и не имеет перспектив. Ничто не сможет сломить нашу сплоченность, волю и мужество единого народа России. Мы всегда будем помнить трагедию в Крокусе и выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — подчеркнул начальник отдела по работе с молодежью администрации округа Илья Сенчуров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в дальнейшем важно сопровождать и помогать родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале.

«Некоторые семьи, а у нас (в Подмосковье — ред.) есть такие, потеряли обоих родителей», — сказал глава региона.