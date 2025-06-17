В Ленинском округе прошел рейд по «шашлычникам»

В связи с установлением четвертого класса пожароопасности в лесах подмосковного Ленинского городского округа запрещено разводить костры и сжигать мусор. С целью предотвращения пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем, сотрудники МЧС, полиции и лесной охраны провели профилактический рейд в Видновском парке «Высота», об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Целью нашего совместного рейда является пресечение нарушений, связанных с применением открытого огня в неустановленных местах», — отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу Олег Савченко.

Обычным прохожим сотрудники МЧС, полиции и лесной охраны напомнили о том, почему нельзя разводить открытый огонь, о действующих ограничениях и важности соблюдения правил пожарной безопасности. Помимо этого, отдыхающим вручили памятки.

«На лесном участке выявлен факт нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима на территории Московской области. По данному факту составлен административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — сообщил помощник участкового Подольского лесничества Владимир Бажин.

В ходе рейда в Видновском парке «Высота» были обнаружены компании людей, разводившие костер для приготовления шашлыков. Нарушители потушили костер и покинули территорию, пообещав больше не нарушать правила пожарной безопасности, отмечается в пресс-службе.

Дополнительно сообщается о проведении сотрудниками МЧС и полиции информирования граждан о правилах отдыха у воды, раздаче памяток, регламентирующих действия в случае возникновения опасных ситуаций у водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.