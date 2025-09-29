В Ленинском округе прошел патриотический автопробег

По центральным улицам города Видное прошел автомобильный пробег, приуроченный к празднованию Дня воссоединения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Патриотическая акция, ставшая в Ленинском городском округе ежегодной традицией, уже в третий раз символически выражает поддержку и солидарность с жителями новых территорий Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот автопробег — уже добрая традиция для нашего округа. Он наглядно демонстрирует, что мы все одна большая страна и одна семья. Для нас важно показать нашу поддержку и твердую позицию в вопросах национального единства», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что колонна, состоящая из порядка двадцати автомобилей, украшенных государственной символикой и флагами, стартовала от стадиона «Металлург». Маршрут пролегал по ключевым улицам города: проспекту Ленинского комсомола, улицам Советской и Школьной.

«Я считаю, что эти территории исконно русскими были всегда. Тем самым мы говорим спасибо, что у нас есть эти территории. И спасибо всем жителям, которые стали еще частичкой России», — добавила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

В мероприятии приняли активное участие представители учреждений спорта и культуры, депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, общественные деятели, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и просто неравнодушные жители, желающие выразить свою гражданскую позицию.

