В Ленинском округе прошел митинг к 80-летию освобождения узников фашистских концлагерей

«История нечеловеческих испытаний, которые выпали на долю узников концлагерей, особенно детей, заставляет нас содрогнуться от ужаса и жестокости. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам и бывшим узникам концлагерей, которые своим мужеством и стойкостью показали всему миру, что значит быть по-настоящему сильным. Вы не только выжили в нечеловеческих условиях, но и смогли возродить нашу страну, воспитать новые поколения. Мы обязаны передавать эту память из поколения в поколение, чтобы подобные трагедии никогда не повторились. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за наше право жить и строить мирное будущее», — сказал заместитель главы городского округа-начальник управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия Александр Митряйкин.

Почтить память минутой молчания погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложить цветы к памятнику несовершеннолетних узников фашистских концлагерей собрались представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса, Общественной организации малолетних узников фашизма, духовенства, областной организации ветеранов, а также волонтеры «Молодой гвардии Единой России», дети и многие другие.

«Красная армия спасла всех оставшихся живых малолетних узников от неминуемой смерти. Ведь, действительно, в оккупационных зонах и концлагерях погибло только детей около миллиона. Выживал в самих концлагерях только один ребенок из десяти, а это истинная правда, это статистика. Когда наши воины заходили в освобожденные лагеря, они плакали. Народ все помнит. В памяти остается и Бухенвальд, и Освенцим, и Красный берег, и Саласпилс. Как побеждал наш народ ранее всех захватчиков, так и сейчас мы победим, особенно в этом убеждены бывшие малолетник узники фашистских концлагерей», — рассказала председатель общественной организации бывших детей-узников фашистских концлагерей Любовь Платонова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.