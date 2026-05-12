В Ленинском округе прошел Ленинский забег ко Дню Победы

Легкоатлетический праздник «Ленинский забег», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе. В нем приняли участие более 200 человек — дети и взрослые, любители и профессиональные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег посвятили памяти героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников специальной военной операции. Для самых юных спортсменов подготовили дистанцию 2 километра, для более опытных бегунов — 4,5 и 9 километров. Многие участники вышли на старт в футболках с портретами своих защитников Отечества.

«Этот забег — не просто спортивное событие, а дань памяти тем, кто отстоял нашу Родину. Важно, что сегодня здесь и дети, и взрослые, и те, кто выходит на старт с портретами своих героев. Мы помним подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также тех, кто сегодня сражается за нашу страну. Такие мероприятия укрепляют связь поколений и учат уважению к истории», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В администрации подчеркнули, что «Ленинский забег» проходит уже в тринадцатый раз и стал доброй традицией округа, объединяющей спорт, память и патриотическое воспитание.

