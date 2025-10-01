В Ленинском округе прошел экорейд на водоеме

Глава Ленинского округа Станислав Каторов с заместителями, руководителями профильных служб и представителями министерства экологии Московской области провели экологический рейд на реке Купелинка и прилегающей территории. Основной целью мероприятия стала оценка состояния водоема и прилегающей территории. Были выявлены нарушения функционала плотины, образующей Пуговичинский пруд, что стало причиной обмеления водоема. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Данная ситуация требует нашего самого пристального внимания. Первоочередная задача — капитальное восстановление объекта, чтобы вернуть пруду его полноценный водный режим. Далее мы комплексно очистим водоем и благоустроим береговую линию, чтобы в итоге жители получили современную, комфортную зону для отдыха у воды», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Эксплуатирующими службами в ходе детального обследования элементов инженерных систем плотины обнаружено частичное разрушение запорных узлов, изношенность металлических элементов и многочисленные повреждения трубопровода. Сложившееся положение может спровоцировать аварийную ситуацию на гидротехническом сооружении и несет угрозу безопасности.

Работы на водоеме планируется проводить поэтапно. После восстановления гидротехнического сооружения и наполнения чаши пруда планируется его полная очистка. Завершающим шагом станет комплексное благоустройство прибрежной территории с созданием современной рекреационной зоны. Параллельно с мероприятиями по благоустройству запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. Для значительного улучшения транспортной ситуации и снижения заторов будет расширена дорога от ЮЛЫ — количество полос увеличится до четырех.

Аналогичная работа предусмотрена и на трассе, идущей от старой Каширки. Увеличение пропускной способности ключевых магистралей позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и сделает передвижение по округу более удобным и быстрым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.