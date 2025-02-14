В Ленинском округе прошел 25-й патриотический фестиваль

Во дворце культуры «Видное» прошел юбилейный 25-й патриотический фестиваль «Песни, рожденные сердцем», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Местные творческие коллективы показали зрителям номера, посвященные патриотической тематике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Двадцать лет назад данное мероприятие начиналось как фестиваль солдатской песни, затем стало фестивалем патриотической песни, так как патриотизм охватывает более широкие понятия, чем солдатская песня. За все время существования мероприятия его участниками стали более 9 тысяч человек», — сказал начальник отдела дополнительного образования по делам молодежи, культуры и спорту администрации Ленинского городского округа Елены Гаськовой.

Зрителями патриотического фестиваля стали ученики школ муниципалитета, представители клуба «Активное долголетие», а также родители и друзья участников. Всего зрители увидели 35 творческих номеров, как сольных, так и хоровых из детской школы искусств «Видное», досугового центра «Юность», образовательного центра «Лидер», хора русской песни «Россияночка», фолк-кавер группы «Трещотки» и многие другие. У истоков данного фестиваля стоят Елена Гаськова и Моисей Шамаилов.

«Это зарождение патриотизма в душе и сердце ребенка. Поэтому не нужно их ограничивать, пускай поют, любят и защищают», — добавил почетный гражданин Ленинского городского округа Моисей Шамаилов.

Также, на фестивале была организована выставка военного оружия времен Великой Отечественной войны, где посетители могли увидеть и потрогать образцы, использовавшиеся советскими и немецкими солдатами.

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