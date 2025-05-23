В Ленинском округе продолжается реализация программы «Пешком»

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается реализация программы «Пешком» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На данный момент завершены работы по обустройству пешеходных коммуникаций по семи адресам в различных населенных пунктах муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Программа «Пешком», инициированная губернатором Андреем Воробьевым, активно реализуется в Ленинском округе. Мы уже завершили работы по благоустройству пешеходных зон по семи адресам, и впереди у нас еще 14 объектов. Мы уделяем пристальное внимание качеству выполнения работ на всех этапах — от установки бордюров до восстановления газонов. Уверен, что к лету все работы будут завершены, и жители нашего округа смогут комфортно и безопасно передвигаться по обновленным пешеходным зонам», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В ведомстве сообщили, что обновленные пешеходные зоны уже появились в Видном на улице Ольховой, в Молоково на улице Школьной, деревне Большая Володарка и поселке Володарского по улице Текстильной. Еще по двум адресам ведутся работы: на улице Учительской в Горках Ленинских и у дома № 4 на Северном проезде к автобусной остановке. Процесс обновления включает пять этапов: установка бордюрного камня, устройство щебеночного основания, проливка связующим материалом, укладка асфальтного покрытия и завершающим будет восстановление газонного покрытия. В ближайшее время начнется обновление пешеходной зоны в поселке Развилка. Сообщается, что все работы по модернизации пешеходных зон будут завершены в течение летнего периода.

С подробным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.