«Для каждого из нас Великая Победа — глубокий след в генетической памяти, который передается от поколения к поколению. Сегодня мы навестили Евсееву Галину Захаровну, ветерана-труженика тыла, чтобы выразить свое уважение и поздравления. Удивительно, но несмотря на свои 94 года, она полна энергии и продолжает радовать близких своим жизнелюбием. Такие моменты действительно дарят радость и вдохновение. Пусть ее здоровье будет крепким, а годы — долгими», — сказал депутат совета депутатов, председатель ТПП ЛГО МО Владислав Рымша.

Галина Евсеева родилась 7 мая 1931 года в деревне Быковка Подольского района Московской области. В настоящее время она проживает в Суханово. Война застала ее в 12-летнем возрасте. Вместе с другими подростками она оказывала помощь в уходе за ранеными летчиками в военном госпитале, который располагался в Доме творчества союза архитекторов в «Усадьбе Суханово», неподалеку от ее дома.

«День Победы был для нас особенным праздником. Директор собрал всех нас в корпусе, в центре. Мы все вместе радовались этому дню», — рассказала труженица тыла Галина Евсеева.

Предприниматели не только оказывают поддержку, но и помогают с ремонтом в домах, проявляя искреннее внимание и заботу о старшем поколении, что имеет огромное значение для сохранения памяти о героических страницах истории.

Бизнес-сообщество Ленинского округа планирует до 9 мая 2025 года исполнить пожелания ветеранов, среди которых бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.