В Ленинском округе последний звонок прозвенел для 65 выпускников Видновской гимназии

В подмосковном Ленинском городском округе 24 мая прозвенел последний звонок для всех выпускников. Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года, прошла в Видновской гимназии, где в этом году выпустились 65 одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Уважаемые выпускники, родители и преподаватели. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важное событие — последний звонок. Этот день символизирует завершение одного этапа и начало нового пути. Желаю всем выпускникам успехов, смелости в реализации своих целей и уверенности в будущем. Пусть ваши знания и умения станут надежной основой для достижения больших высот. Благодарю весь коллектив Видновской гимназии за преданность делу, мудрость, терпение и неустанный труд», — приводятся в сообщении слова начальника экономического управления администрации Ленинского округа Юлии Цайтлер.

В пресс-службе уточнили, что праздничное мероприятие собрало не только выпускников, их родителей и преподавателей, но и представителей администрации муниципалитета, депутатского корпуса, а также духовенства. В рамках мероприятия выпускники показали яркую праздничную программу, включающую творческие номера. Не остались в стороне и родители с педагогами, которые также продемонстрировали свои таланты.

«Наши дорогие выпускники. Хочу пожелать вам, чтобы на жизненном пути встречались небольшие трудности, преодолевая которые, вы становились сильнее и увереннее. И самое главное — успешной сдачи предстоящих экзаменов, легких заданий и высоких баллов, которые помогут поступить в ВУЗ вашей мечты», — добавила директор Видновской гимназии Елена Борисова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.