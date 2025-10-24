В Ленинском округе подвели итоги работы профсоюза работников здравоохранения

«За последние годы мы прошли непростой путь, но нам удалось осуществить многие поставленные цели и задачи в части правозащитной работы, оздоровления сотрудников, социального партнерства, привлечения новых активистов в свои ряды. Хотим, чтобы наша организация продолжала развиваться, а для этого нужно привлечь в ее ряды побольше молодежи», — приводятся в сообщении слова председателя профсоюза работников здравоохранения Ленинского городского округа Натальи Проценко. Сообщается, что в ходе конференции были подведены итоги работы за отчетный период и определены перспективные задачи. Наталья Проценко, избранная на новый срок председателем организации, представила подробный отчет о деятельности по защите прав работников, работе с обращениями, установлению стимулирующих выплат, а также об участии профсоюза в культурных и просветительских мероприятиях. Она подчеркнула, что за отчетный период удалось увеличить численность профсоюзной организации до 1500 человек, в том числе за счет привлечения молодежи. Кроме того, участники конференции избрали новый состав профкома и президиум, а также делегатов на отчетно-выборную кампанию Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения активных членов профсоюза. Отдельные награды получили и медработники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.