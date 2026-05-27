В Ленинском округе Подмосковья высадили сосны в Боброво

Экологическая акция «Сад памяти» прошла 25 мая в деревне Боброво Ленинского округа, где участники высадили саженцы сосен. Это уже третье мероприятие в муниципалитете в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоялась на территории, прилегающей к детскому саду и общественной зоне отдыха. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Ленинского округа и территориального управления, представители парков и профильных организаций, депутаты и местные жители. Всем участникам выдали необходимый инвентарь на месте проведения работ.

Торжественный старт акции дал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«В рамках акции „Сад памяти“ мы на трех площадках округа высадили более 250 деревьев. Всего за эту весну вместе с жителями высадили свыше 5 тысяч деревьев и кустарников. Мы уделяли внимание территориям, где озеленение действительно необходимо, чтобы сделать округ более живописным и комфортным для жизни», — пояснил Станислав Каторов.

В администрации отметили, что всероссийская акция «Сад памяти» проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она ежегодно объединяет сотни жителей и направлена на патриотическое воспитание и улучшение экологического состояния территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.