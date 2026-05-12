В Ленинском округе Подмосковья прошел митинг к 9 Мая

Торжественный митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Аллее Славы в Видном. Жители округа возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших защитников Родины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре Видного на Аллее Славы собрались ветераны, Герой России, участники специальной военной операции, члены ассоциации ветеранов СВО, представители администрации, правоохранительных органов и духовенства, депутаты, активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья», юнармейцы и жители округа.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул значимость исторической памяти и преемственности поколений.

«Ровно 81 год назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война. Более 33 тысяч наших жителей ушли на фронт, и свыше 11 тысяч не вернулись. Мы должны бережно хранить и достойно продолжать их традиции. Сегодня участники специальной военной операции сражаются за Родину так же, как их прадеды. Наша сила — в единстве поколений», — сказал Каторов.

В День воинской доблести и День памяти святого великомученика Георгия Победоносца на Аллее Славы также открыли обновленную Стену памяти. На ней увековечили более 600 новых имен жителей Ленинского округа, погибших в годы войны. Работу по восстановлению имен и установлению судеб фронтовиков провели при участии прокуратуры Московской области, Видновской городской прокуратуры и ветеранов округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.