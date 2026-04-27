В Ленинском округе Подмосковья обучили волонтеров для голосования

В Ленинском городском округе завершили подготовку 30 волонтеров для сопровождения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Обучение прошло 24 апреля в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовку прошли 30 активистов местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья». В ходе образовательного интенсива добровольцы освоили навыки информирования жителей, правила делового этикета и требования к внешнему виду. Особое внимание уделили работе со специализированным мобильным приложением, через которое будет организован сбор голосов.

«Наш волонтерский корпус успешно завершил подготовку. Ребята научились не просто пользоваться цифровыми инструментами, но и вести качественный диалог с людьми, донося до них ценность каждого голоса. Теперь добровольцы полностью готовы помочь каждому жителю сделать выбор в пользу развития и преображения территорий Ленинского округа», — сказала руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

В ближайшее время волонтеры начнут работать на улицах и в общественных местах округа, информируя жителей о возможности выбрать территории для благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни» и позволяет жителям определить, какие общественные пространства обновят в первую очередь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.