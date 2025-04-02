В Ленинском округе памятники начали приводить в порядок ко Дню Победы

В Ленинском городском округе коммунальные службы приступили к ремонту и обновлению памятников, посвященных защитникам Родины, а также благоустройству территорий вокруг них. До 9 мая приведут в порядок около 40 мемориалов в различных локациях муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Большинство объектов находятся в удовлетворительном состоянии и требуют только уборки прилегающей территории. Все памятники отмоем после зимы, отполируем, где требуется — обновим краску и ограждения, высадим цветы на клумбах», — сообщил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На днях работы провели на территории мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, в Битце.

«Мероприятия по уборке, покраске и восстановлению недостающих элементов на памятниках проводим ежегодно в преддверии Дня Победы. В этом году уделяем внимание также и ремонтным работам, там, где необходима замена плитки, восстановление ступеней и постаментов, элементов ограждения и освещения», — уточнил начальник отдела по контролю за содержанием территорий муниципального предприятия «Благоустройству» Евгений Соловьев.

Памятники и мемориальные комплексы в честь защитников Родины есть практически в каждом населенном пункте Ленинского округа. В преддверии празднования 80-летия Победы проведено полное обследование всех объектов и составлен перечень работ, которые предстоит выполнить до майских праздников.

Глава региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.