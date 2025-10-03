В Ленинском округе отметили День пожилого человека

В первый день октября Дворец культуры «Видное» подмосковного Ленинского городского округа стал центром празднования Международного дня пожилого человека. Мероприятие собрало порядка трехсот представителей старшего поколения, для которых был подготовлен особый творческий подарок — программа «Короли оперетты». Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Сегодня мы чествуем поколение победителей, строителей, созидателей. Вашими трудами создавалось наше настоящее. Вы прошли через трудные времена, но сохранили веру в лучшее, передали нам любовь к родине и научили нас ценить каждый день. Особые слова благодарности сегодня звучат в адрес мам и бабушек, чьи дети и внуки выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Ваша сила духа, ваша вера и любовь — это мощная поддержка для наших защитников», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Ларисы Колмогоровой.

Уточняется, что в рамках официальной программы мероприятия был представлен концерт «Короли оперетты» с участием ведущих солистов Московского государственного театра оперетты и артистов балетной труппы «Граэль». Программные произведения включали классические номера из мирового наследия оперетты. В конце мероприятия для всех участников была предусмотрена выдача памятных подарков. В фойе первого этажа Дворца культуры осуществлялась процедура вручения кондитерских наборов по предъявлении пригласительных билетов.

«Благодарим вас, что вы с нами, что остаетесь такими активными и неравнодушными. Ваша мудрость, накопленная за годы жизни, ваша теплота и готовность делиться опытом — это бесценный дар для наших детей и внуков. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и всегда оставаться такими же вдохновляющими примерами для всех нас», — обратился к участникам мероприятия заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Валерий Черников.

